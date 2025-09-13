Дефицит продуктов в Кировоградской области в сезоне 2025/26 может усугубиться из-за ограниченного количества высококачественной пшеницы, необходимой для мукомольной промышленности, сообщает Politeka.

Председатель Союза «Муки» Украины Родион Рыбчинский на конференции «ХЛІБ.ua» отметил, что прогнозируемый урожай зерновых в стране составит примерно 21 млн тонн, из которых объем продовольственной пшеницы ожидается на уровне 10,3 млн т. При этом зерно 1–2 класса, необходимое для изготовления муки высокого качества.

Эксперт подчеркнул, что конкуренция между перерабатывающими предприятиями и экспортерами за ограниченные объемы качественного зерна растет. Аграрии, имея возможность хранить продукцию несколько лет, не спешат реализовывать ее. Это создает потенциальные риски стабильности цен и ограничивает доступность муки и хлебной продукции для потребителей.

Особое внимание Рыбчинский уделил ржи. Внутреннее создание данной культуры не покрывает потребности рынка полностью. В маркетинговом году 2025/26 ожидается импорт около 9 тыс. тонн, в то время как в предыдущем сезоне он составлял всего 1,6 тыс. тонн. Такая ситуация формирует стабильный дефицит сырья и влияет на стоимость хлеба и продукции мукомольной отрасли.

Специалист добавил, что современная структура производства и поведение аграриев могут повлечь за собой дальнейшее повышение цены муки. Сейчас дефицит зерна высокого класса определяет работу предприятий, а ограниченная доступность продовольственной пшеницы создает потенциальные риски для продовольственной безопасности Украины.

Следовательно, дефицит продуктов в Кировоградской области остается серьезным вызовом для стабильности цен и обеспечения продовольствия, что требует внимательного контроля на всех уровнях.

Источник: Agravery.com

