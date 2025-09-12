Місцеві мешканці знову обговорюють тему подорожчання проїзду в Київській області, адже це суттєво відобразиться на гаманцях.

Подорожчання проїзду в Київській області стало неминучим після трирічної стабільності цін, повідомляє Politeka.

Як інформують на офіційній Фейсбук-сторінці Обухівської міської територіальної громади, місцеві мають бути готові до подорожчання проїзду в Київській області.

Подорожчання проїзду в Київській області відбулося тому, що діючі тарифи залишалися незмінними ще з травня 2022 року. За цей час економічна ситуація змінилася настільки, що витрати на утримання транспорту зросли у кілька разів.

У громаді пояснили, що заробітна плата водіїв піднялася на 308%, а мінімальна зарплата зросла більш ніж удвічі. Ціна дизельного пального зросла на 126%, мастильні матеріали коштують майже у три рази більше.

Запасні частини та комплектуючі збільшилися у ціні на 159–194%. Страхові послуги зросли на 272%, а сервісне обслуговування - на 168–210%, окремі позиції навіть удвічі.

За методикою розрахунку тарифів, затвердженою Міністерством транспорту ще у 2009 році, перегляд вартості квитків є обов’язковим у разі підняття вартості пального більш ніж на 10% або інших суттєвих змін у роботі перевізників.

Саме тому міська рада ухвалила рішення №525 від 21 серпня 2025 року про встановлення нових розцінок. Тепер ціна квитка на маршруті №1 від ТЗСМ до Лікарні становитиме 18 гривень.

Така ж вартість діятиме на №2, що з’єднує мікрорайон Лікарня з мікрорайоном Яблуневий, а також на №4 Ленди – Яблуневий – Піщана.

Вартість квитка на №5 від Автостанції до Піщаної визначена на рівні 14 грн. На №6 від Лікарні до Піщаної встановлено тариф 13 грн. На №7 Піщана – Лукавиця та №8 Блакитівка – Піщана пасажири платитимуть по 14 гривень.

Така ж вартість діятиме на маршруті №9 8 Листопада – Піщана, №10 Польок – Піщана, №11 Яровівська – Лікарня, №12 Соборна – Лікарня та №14 Жеваги – Піщана.

