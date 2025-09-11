Жителям рекомендують заздалегідь підготуватися до графіка відключення світла з 12 по 14 вересня в Кіровоградській області.

Графік відключення світла з 12 по 14 вересня в Кіровоградській області вводиться через заплановані капітальні ремонти на лініях, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили у прес-службі Кіровоградобленерго.

Графік відключення світла з 12 по 14 вересня в Кіровоградській області було введено через масштабні ремонтні роботи в регіоні. У п'ятницю, 12 числа, заплановані роботи з 9:00 до 18 години у Кам'янці на Садовий пров., 1-3, 5, 7; Шевченка, 26; Шкільна, 2, 4, 6, 6А, 7-8, 10-11, 13-19, 21, 23-24, 26.

Крім цього без світла доведеться посидіти жителям населеного пункту Троянове за адресами: Б.Хмельницького, 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 28-29, 60; Лесі Українки, 3, 10; Шевченка, 1, 5-6, 10, 12А, 19, 25-26, 29, 37, 39, 41, 45, 47, 57, 59, 61, 83, 85-86, 114.

Обмеження в цей день діятимуть і на території Бирзулове по вул. Ігоря Сікорського, 39, 41, 43, 46-48, 51, 54, 57-58, 66, 69, 71, 73, 75, 77.

У суботу, 13.08 вимкнення стануться з 09:00 до 17:00 в населеному пункті Кам'яна Криниця, вулиці: Урожайна, 48-49, 54-55, 59, 63-66, 68, 82 та Шевченка, 1, 3, 26-27, 30-31.

14 числа поточного місяця, електропостачання буде частково відсутнє в Кам'яна Криниця на вулицях: Урожайна, 48-49, 54-55, 59, 63-66, 68, 82 та Шевченка, 1, 3, 26-27, 30-31.

Також в цей день обмеження будуть введені в Шамраєве на вулиці Набережна, 2, 4, 6, 10, 12, 16, 18, 20, 24, 26, 36, 42, 44, 52, 54, 58, 60, 64, 66, 70, 74, 76, 78.

Варто підготуватись і жителям Вільхове, що проживають за такими адресами: Сонячна, 10-18, 22, 24 та Шевченко, 4-5, 7-8.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Кіровоградській області: яка ситуація на ринку.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області: українцям пояснили, на що можна витратити виплати.

Як повідомляла Politeka, Дефіцит продуктів у Кіровоградській області: як сарана вплине на ціни у магазинах.