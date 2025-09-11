Жителям рекомендуют заранее подготовиться к графику отключения света с 12 по 14 сентября в Кировоградской области.

График отключения света с 12 по 14 сентября в Кировоградской области вводится из-за запланированных капитальных ремонтов на линиях, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщили в пресс-службе Кировоградоблэнерго.

График отключения света с 12 по 14 сентября в Кировоградской области был введен из-за масштабных ремонтных работ в регионе. В пятницу, 12 числа, запланированы работы с 9:00 до 18 часов в Камьянка на Садовый пер., 1-3, 5, 7; Шевченко, 26; Школьная, 2, 4, 6, 6А, 7-8, 10-11, 13-19, 21, 23-24, 26.

Кроме этого, без света придется посидеть жителям населенного пункта Троянове по адресам: Б.Хмельницкого, 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 28-29, 60; Леси Украинки, 3, 10; Шевченко, 1, 5-6, 10, 12А, 19, 25-26, 29, 37, 39, 41, 45, 47, 57, 59, 61, 83, 85-86, 114.

Ограничения в этот день будут действовать и на территории Бирзулова по ул. Игоря Сикорского, 39, 41, 43, 46-48, 51, 54, 57-58, 66, 69, 71, 73, 75, 77.

В субботу, 13.08 отключения произойдут с 09:00 до 17:00 в населенном пункте Кам'яна Криниця, улицы: Урожайная, 48-49, 54-55, 59, 63-66, 68, 82 и Шевченко, 1, 3, 26-.

14 числа текущего месяца, электроснабжение будет частично отсутствует в Кам'яна Криниця на улицах: Урожайная, 48-49, 54-55, 59, 63-66, 68, 82 и Шевченко, 1, 3, 26-27, 30-31.

Также в этот день ограничения будут введены в Шамраево на улице Набережна, 2, 4, 6, 10, 12, 16, 18, 20, 24, 26, 36, 42, 44, 52, 54, 58, 60, 64, 67, 7.

Следует подготовиться и жителям Вильхове, проживающим по следующим адресам: Солнечная, 10-18, 22, 24 и Шевченко, 4-5, 7-8.

