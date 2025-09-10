Наданий прогноз погоди на тиждень в Одесі демонструє стабільні теплі умови з невеликим коливанням нічних показників.

Прогноз погоди на тиждень в Одесі повідомляє про чергування теплої та прохолодної атмосфери, передає Politeka.

Таку інформацію місцевим жителям надає сайт Метеофор.

П’ятниця, 11 вересня, очікується сонячною з максимальною температурою повітря +23°C вдень та +17°C уночі. Вітер східного напряму з поривами 7–8 м/с. Опадів не прогнозується, лише невелика волога 0,2 мм можливе вранці.

Субота, 12 числа, принесе стабільність у показниках: вдень +21°C, у нічний час +19°C, південний подих повітря із швидкістю до 10 м/с. Атмосферна волога мінімальна, дощів не очікується.

Неділя, 13 вересня, буде прохолоднішою: денний максимум +21°C, нічний мінімум +17°C, північний подих повітря до 8 м/с. Опадів не передбачається.

Понеділок, 14 числа, очікується м’яким, з показниками +21°C вдень та +16°C уночі. Напрям повітря південно-західний із поривами 4–5 м/с, без дощів.

Вівторок, 15 вересня, знову порадує теплом: +21°C удень і +18°C у нічні години, західний вітер до 8 м/с. Лише незначна волога 0,4 мм можлива в ранкові години.

Середа, 16 вересня, збережеться сонячною: денна показники +22°C, нічна +16°C, південно-західні пориви до 10 м/с.

Четвер, 17 числа, очікується теплим: +22°C вдень та +14°C уночі. Вітер південний до 6 м/с, опади не прогнозуються.

У загальному, наданий прогноз погоди на тиждень в Одесі демонструє стабільні теплі умови з невеликим коливанням нічних показників і слабким вітром, що дозволяє планувати активний відпочинок на відкритому повітрі.

Це дозволяє місцевим жителям планувати прогулянки та заходи на свіжому повітрі без ризику несподіваних опадів.

Останні новини України:

Новий графік руху транспорту в Одесі: що змінилося для пасажирів

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області: кого зачепили рекордно великі ціни

Дефіцит продуктів в Одеській області: українцям вказали на проблеми, фермери змушені рахувати збитки