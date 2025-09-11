Подорожчання молочних продуктів у Львівській області відображається на вартості молока «Яготинське» 2,6% об’ємом 900 мл, повідомляє Politeka.

Середня ціна за продукт на 10 вересня 2025 року становить 60,49 грн, що демонструє помітне зростання порівняно з серпневими показниками.

У різних торговельних мережах ціна коливається: Auchan пропонує молоко по 56,50 грн, Metro – 58,76, Novus – 58,99, а Megamarket – 67,70. Такі відмінності зумовлені політикою магазинів та акційними пропозиціями, а також регіональною конкуренцією серед постачальників.

У серпні 2025 року середньомісячні ціни складали: Auchan – 53,73 грн, Novus – 57,82, Metro – 58,76, Megamarket – 48,40, що дало середній показник 54,68. Таким чином, за останній місяць спостерігається підвищення на 5,13 гривень.

Дані індексу споживчих цін демонструють стабільність вартості молока у серпні, на рівні 55,36 гривень за день. У кінці місяця, з 27 по 31 серпня, ціна трохи знизилася до 52,41, після чого на початку вересня почалося поступове підвищення. 4 вересня вартість досягла 60,19 і залишалася на цьому рівні кілька днів, після чого 10 вересня середня ціна склала 60,49.

Отже, подорожчання молочних продуктів у Львівській області демонструє тенденцію стабільного збільшення вартості молока «Яготинське», що потребує уваги споживачів при плануванні покупок. Незначні коливання цін у різних магазинах вказують на вплив регіональних умов і акційних пропозицій на кінцеву вартість продукту.

Споживачам варто враховувати ці зміни під час планування закупівель у найближчі тижні, щоб уникнути несподіваних витрат.

