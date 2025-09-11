Подорожание молочных продуктов во Львовской области отражается на стоимости молока "Яготинское" 2,6% объемом 900 мл, сообщает Politeka.

Средняя цена за продукт на 10 сентября 2025 составляет 60,49 грн, что демонстрирует заметный рост по сравнению с августовскими показателями.

В разных торговых сетях цена колеблется: Auchan предлагает молоко по 56,50 грн., Metro – 58,76, Novus – 58,99, а Megamarket – 67,70. Такие отличия обусловлены политикой магазинов и акционными предложениями, а также региональной конкуренцией среди поставщиков.

В августе 2025 среднемесячные цены составляли: Auchan – 53,73 грн, Novus – 57,82, Metro – 58,76, Megamarket – 48,40, что дало средний показатель 54,68. Таким образом, за последний месяц наблюдается повышение на 5,13 грн.

Данные индекса потребительских цен демонстрируют стабильность стоимости молока в августе на уровне 55,36 гривен в день. В конце месяца, с 27 по 31 августа, цена снизилась до 52,41, после чего в начале сентября началось постепенное повышение. 4 сентября стоимость достигла 60,19 и оставалась на этом уровне несколько дней, после чего 10 сентября средняя цена составила 60,49.

Следовательно, подорожание молочных продуктов во Львовской области демонстрирует тенденцию стабильного увеличения стоимости молока Яготинское, что требует внимания потребителей при планировании покупок. Незначительные колебания цен в разных магазинах указывают на влияние региональных условий и акционных предложений на конечную стоимость продукта.

Потребителям следует учитывать эти изменения при планировании закупок в ближайшие недели, чтобы избежать неожиданных затрат.

