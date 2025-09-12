Дефіцит продуктів у Полтавській області вже впливає на ринок і змушує домогосподарства адаптуватися до нових умов.

Дефіцит продуктів у Полтавській області може спричинити значне підвищення вартості хліба в найближчі місяці, повідомляє Politeka.

Місцеві жителі вже готуються до змін у ціні основного харчового продукту, оскільки ситуація на ринку стає більш помітною.

Фахівці відзначають, що стандартний пшеничний батон може коштувати до 55 гривень, що приблизно на 20–25% перевищує нинішню вартість. Основною причиною подорожчання називають зростання витрат на пальне, що безпосередньо впливає на логістичний ланцюг — від перевезення сировини до доставки готової продукції у торговельні мережі.

Іван Ус, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, пояснює, що хоча Україна має достатньо пшениці та потужності для випікання хліба, транспортні витрати залишаються ключовим фактором у формуванні роздрібної ціни. Поступове збільшення тарифів на пальне відчутно позначається на вартості хлібобулочних виробів у магазинах.

Додатково ситуацію ускладнюють надзвичайні події, такі як руйнування хлібозаводів або логістичної інфраструктури внаслідок ракетних ударів російської федерації. Такі інциденти можуть посилити дефіцит продуктів у Полтавській області та ще більше підняти ціну на хліб.

Станом на початок серпня 2025 року середні розцінки на хліб в Україні були такими: батон «Рум’янець» нарізний вагою 450 грамів — 27,90 грн; пшеничний 600–650 грамів — 42,99–44,72 грн; житній «Бородинський» 300 грамів — 44,90 грн. Очікуване підвищення до 55 гривень створює відчутне навантаження на сімейні бюджети.

Експерти радять заздалегідь планувати закупівлі та користуватися акціями, щоб мінімізувати витрати восени.

