Місцевим мешканцям радять бути готовими до тимчасового обмеження руху в Київській області, тож розповідаємо деталі.

Обмеження руху в Київській області торкнеться мешканців Білої Церкви, адже на кілька днів у місті зупинять курсування на важливій ділянці, повідомляє Politeka.

Як проінформували в офіціному Телеграм-каналі Білоцерківської міської територіальної громади, причина обмеження руху в Київській області полягає в аварійній ситуації на мережі водовідведення, яка потребує негайного ремонту.

Обмеження руху в Київській області стосуватиметься вулиці Рибна. Із 9:00 10 вересня і до 17:00 12 вересня проїзд транспорту тут буде неможливий.

Перекриття діятиме від будинку №8 і аж до зупинки громадського транспорту на вулиці Героїв Крут, включно з ділянкою навпроти будинку №95.

Комунальні служби пояснюють, що причиною став прорив на мережі водовідведення. Щоб провести аварійно-ремонтні роботи, доведеться використати важку техніку, а проїжджа частина даної дороги занадто вузька для одночасного проїзду машин і ремонтників.

Тому пересування тут вирішили повністю призупинити на короткий період часу. Тимчасові зміни торкнуться і роботи громадського транспорту.

Тролейбусний маршрут №8 та автобусний маршрут №8А на час ремонту взагалі не курсуватимуть. Автобус №2 поїде в об’їзд через Зенітного Полку та проспект Незалежності. Автобус №7 тепер матиме кінцеву зупинку біля магазину "Велмарт".

Для мешканців це означає необхідність заздалегідь планувати свої поїздки. У час пік можуть виникнути затримки, адже зміна схем курсування громадського транспорту завжди впливає на зручність пасажирів.

