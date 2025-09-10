Робота для пенсіонерів у Одесі пропонує різні напрями зайнятості.

Робота для пенсіонерів у Одесі стає дедалі доступнішою завдяки новим вакансіям у різних компаніях, повідомляє Politeka.

Перелік актуальних пропозицій можна знайти на порталі work.ua, де зібрані оголошення з різних сфер зайнятості.

Роботодавці відкриті до співпраці з кандидатами старшого віку, пропонуючи офіційне працевлаштування, гнучкі графіки та стабільний заробіток. Компанії наголошують на повазі до працівників і створюють комфортні умови для роботи.

Фірма «Капітал Меблі» запрошує торгового представника. Завдання включають продаж меблів, ведення переговорів, презентацію товарів, роботу з клієнтами, супровід замовлень та угод. Необхідні навички комунікації й досвід у сфері продажу. Передбачені службові поїздки містом та регіонами, компенсація витрат на пальне, офіційне оформлення та бонуси. Якщо кандидат не має власного автомобіля, роботодавець надає транспорт. Зарплата на випробувальному етапі становить від 30 000 гривень, у подальшому — 40–50 тисяч.

У мережі магазинів напоїв «ПивасовЪ» відкрита вакансія вантажника. Графік — 6 робочих днів із вихідним у неділю. Оплата — 500 гривень за зміну. Основні вимоги: відповідальність і фізична витривалість. Робоче місце розташоване на складі по Старомиколаївській дорозі.

Аптечна мережа «Експрес-Мед» шукає фармацевтів для нічних змін. Для роботи потрібна профільна освіта, досвід та комунікабельність. Оплата — від 1000 гривень за чергування, передбачені премії. Є можливість працювати за часткової зайнятості й підбирати зручний графік. Місце роботи — вулиця Пастера, поруч з інфекційною лікарнею.

Отже, робота для пенсіонерів у Одесі пропонує різні напрями зайнятості: від продажів до складу чи фармацевтичної сфери. Це не лише можливість отримувати стабільний дохід, а й спосіб залишатися активними, підтримувати соціальні зв’язки та реалізовувати власний досвід.

