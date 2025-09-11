Новий графік руху поїздів на Київщині буде діяти лише тимчасово, проте варто знати про зміни, що очікуються, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили у Kyiv City Express.

11 вересня новий графік руху поїздів на Київщині торкнеться переважно вечірніх рейсів. На напрямку Дарниця – Почайна – Святошин тимчасово не курсуватимуть електрички під номерами Б22 (час відправлення 19 31, прибуття 20 20), Б23 (20 31 – 21 20), Б24 (21 31 – 22 20) та Б25 (22 31 – 23 20). Водночас у зворотному напрямку буде тимчасово скасовано рейси А23 (19 39 – 20 28), А24 (20 39 – 21 28) та А25 (21 39 – 22 28).

Однак повної відміни цих маршрутів не відбудеться. Вищезазначені рейси виконуватимуть подорож лише на півкільцевій частині маршруту. Таким чином, пасажири все ж матимуть можливість дістатися основних пересадкових вузлів, хоча й з певними обмеженнями.

12 вересня зміни новий графік руху поїздів на Київщині стосуватиметься як ранкових, так і вечірніх рейсів. На відрізку Дарниця – Почайна – Святошин тимчасово не курсуватимуть поїзди Б01 (відправлення о 5 31, прибуття о 6 20), Б23 (20 31 – 21 20), Б24 (21 31 – 22 20) та Б25 (22 31 – 23 20). У напрямку Святошин – Почайна – Дарниця скасують рейси А02 (5 39 – 6 28), А23 (19 39 – 20 28), А24 (20 39 – 21 28) та А25 (21 39 – 22 28).

Як і у попередньому випадку, вечірні рейси цього дня курсуватимуть не повним колом, а лише на півкільці.

Такі зміни у русі кільцевої електрички є тимчасовими і зумовлені необхідністю виконання технічних робіт для забезпечення безпеки пасажирів та надійності інфраструктури. Містянам радять заздалегідь враховувати новий графік та планувати свої поїздки з урахуванням цих обмежень.

