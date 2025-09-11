Грошова допомога у Дніпрі залишає за собою механізм автоматичного нарахування для частини пенсіонерів і забезпечує підтримку тих, хто не підпадає під автоматичний розподіл.

Грошова допомога у Дніпрі передбачена для певних категорій пенсіонерів і регулюється постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2025 року №486, повідомляє Politeka.

За інформацією ПФУ, виплати планувалися до Дня Незалежності, і частина громадян отримає кошти автоматично разом із серпневою пенсією, інші ж повинні подати заяву до Пенсійного фонду.

Документ визначає, що фінансову підтримку отримають учасники бойових дій, люди, які постраждали під час Революції Гідності, а також громадяни з інвалідністю внаслідок війни. До списку включені особи з особливими заслугами перед державою, члени родин загиблих захисників України, а також сім’ї померлих ветеранів. Важливо зазначити, що повторне одруження позбавляє права на отримання допомоги для вдів та вдівців.

Крім того, виплати надаються колишнім в’язням концтаборів, гетто або інших місць примусового утримання, людям, яких примусово вивозили на роботи, а також дітям партизанів та інших борців проти націонал-соціалістичного режиму. Порядок залишився без змін порівняно з попередніми роками, а громадяни, які мають право на підтримку, отримають її автоматично разом із пенсією за серпень.

Для військових та працевлаштованих осіб кошти будуть перераховані на рахунки відповідних установ або частин, де вони проходять службу чи працюють. Громадяни, які не належать до жодної з визначених категорій, повинні подати заявку до територіального органу Пенсійного фонду не пізніше 1 жовтня, щоб не втратити право на фінансову допомогу.

Отже, грошова допомога у Дніпрі залишає за собою механізм автоматичного нарахування для частини пенсіонерів і забезпечує підтримку тих, хто не підпадає під автоматичний розподіл, гарантуючи своєчасне отримання коштів при дотриманні визначених правил.

