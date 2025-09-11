Денежная помощь в Днепре оставляет за собой механизм автоматического начисления части пенсионеров и обеспечивает поддержку тех, кто не подпадает под автоматическое распределение.

Денежная помощь в Днепре предусмотрена для определенных категорий пенсионеров и регулируется постановлением Кабинета Министров Украины от 29 апреля 2025 г. №486, сообщает Politeka.

По информации ПФУ, выплаты планировались ко Дню Независимости, и часть граждан получит средства автоматически вместе с августовской пенсией, а остальные должны подать заявление в Пенсионный фонд.

Документ определяет, что финансовую поддержку получат участники боевых действий, люди, пострадавшие во время Революции Достоинства, а также граждане с инвалидностью в результате войны. В список включены лица с особыми заслугами перед государством, члены семей погибших защитников Украины, а также семьи умерших ветеранов. Важно отметить, что повторная женитьба лишает права на получение помощи для вдов и вдовцев.

Кроме того, выплаты предоставляются бывшим узникам концлагерей, гетто или других мест принудительного содержания, людям, принудительно вывозимым на работы, а также детям партизан и других борцов против национал-социалистического режима. Порядок остался прежним по сравнению с предыдущими годами, а граждане, имеющие право на поддержку, получат ее автоматически вместе с пенсией за август.

Для военных и трудоустроенных лиц средства будут перечислены на счета соответствующих учреждений или частей, где они проходят службу или работают. Граждане, не принадлежащие ни к одной из определенных категорий, должны подать заявку в территориальный орган Пенсионного фонда не позднее 1 октября, чтобы не потерять право на финансовую помощь.

Таким образом, денежная помощь в Днепре оставляет за собой механизм автоматического начисления для части пенсионеров и обеспечивает поддержку тех, кто не подпадает под автоматическое распределение, гарантируя своевременное получение средств при соблюдении определенных правил.

