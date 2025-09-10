Місцевих мешканців хвилює підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області, тож розповідаємо деталі.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області стосується водопостачання, водовідведення та управління побутовими відходами, повідомляє Politeka.

Підприємство "Юріївські ЖКП" пояснило намір підвищення тарифів на комунальні послуги в Дніпропетровській області економічними факторами та законодавчими вимогами.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області передбачає значне коригування попередніх цін. Централізоване водопостачання для населення виросло з 53,06 гривні до 69,38, що на 31% більше.

Вартість централізованого водовідведення зросла з 164,77 до 187,53 грн, або на 13,8%. Для бюджетних організацій і комерційних споживачів нові розцінки будуть трохи вищими, пропорційно до обсягів споживання та категорії користувачів.

Причини змін пояснюють ростом цін на енергоносії, матеріали та реагенти, а також актуалізацією виробничих витрат відповідно до фактичних обсягів надання ЖКП.

Управління побутовими відходами теж зазнає значних змін. За збір і вивіз сміття для населення доводиться платити 67,86 гривні на особу за місяць, а прийом і розміщення сміття на полігоні виріс з 65,82 до 174,93 грн за кубометр.

Для бюджетних організацій і комерційних структур перегляд розцінок означає ріст вартості ЖКП від 56 до 165% залежно від виду.

Нові розцінки розроблені на основі економічно обґрунтованих розрахунків підприємства з урахуванням планових показників діяльності.

Фахівці КП переконані, що такі нововведення забезпечать стабільне надання ЖКП і дозволить покрити витрати на електроенергію, матеріали та оплату праці.

