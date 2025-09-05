Дефіцит продуктів в Одеській області цього року може торкнутися лише вітчизняної продукції через неврожайність, повідомляє Politeka.

Споживачі вже починають відчувати обмежену кількість овочів та фруктів на внутрішньому ринку.

Аграрний сезон виявився складним: затяжні холоди, несприятливі погодні умови та інші виклики поставили під загрозу стабільність врожаю. Через це вже прогнозують можливі проблеми з постачанням продуктів у регіоні й обмеження звичайного сезонного здешевлення свіжої продукції.

Весняні та літні погодні аномалії негативно вплинули на більшість культур. Багато фермерів зазнали фінансових втрат замість очікуваного прибутку. Внаслідок цього українські споживачі майже не відчули зниження цін на овочі й фрукти, а заготівлі до зими можуть виявитися меншими, ніж зазвичай.

Очікуване підвищення вартості свіжої продукції вбачають неминучим. Економіст Едуард Каражия зазначає, що зростання залежності від імпорту дозволить утримати ринок від різких коливань. Імпортні товари стануть своєрідним запобіжником: у разі їхньої відсутності ціни на українську продукцію підвищаться через відсутність конкуренції, а більша присутність іноземних товарів зменшить тиск на вітчизняних виробників.

Щодо зернових, українцям не доведеться хвилюватися через дефіцит продуктів в Одеській області: хліба або круп. Виробництво зернових перевищує внутрішні потреби, що гарантує продовольчу безпеку. Проте експортні процеси мають особливості: фермери отримують невелику частку прибутку, а основний фінансовий зиск дістається компаніям-трейдерам і логістичним структурам, часто через інші країни або офшори. Це створює додаткові виклики для українських аграріїв.

Джерело: 112.ua

