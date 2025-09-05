Дефіцит продуктів у Київській області став відчутним через складнощі з виробництвом соняшнику на південних землях, повідомляє Politeka.

У Херсонському регіоні аграрії змушені знищувати посіви після сильної літньої посухи 2025 року. Брак вологи та відсутність поливу через руйнування Каховської ГЕС призвели до різкого зниження врожайності: частина культур не встигла розквітнути, а врятувати ситуацію можуть лише пізні посіви, проте результат таких робіт залишається невизначеним.

Понад два місяці без опадів на правобережній частині регіону змусили господарів відмовлятися від соняшникових плантацій. Перші збори показали лише 0,2–0,3 тонни з гектара замість очікуваних значень. Додаткові проблеми спричинили весняні заморозки, грози, шквали та поширення сарани.

Експерти наголошують: хоча втрати на півдні серйозні, катастрофи для всієї країни не буде. У степових зонах — Кіровоградській, Полтавській, Миколаївській та Одеській — умови сприятливіші. За оцінками, загальний урожай може досягти 13,5–14 млн тонн, що частково компенсує втрати.

Водночас дефіцит продуктів у Київській області пов’язаний із зменшенням пропозиції соняшникової олії. Переробні підприємства більше орієнтуються на сою та ріпак, тоді як попередні запаси насіння поступово вичерпуються. Це викликало підвищення роздрібних цін ще в червні-липні 2025 року. За інформацією Мінфіну, середня вартість у червні становила 80,62 грн, а в липні індекс споживчих цін досяг 100,4.

У торговельній мережі АТБ пляшка олії 0,9 л коштує 72,27 грн, тобто літр — 80,3 грн. У Сільпо аналогічний продукт продається за 96,99 грн. Таку ж тенденцію видно й в інших магазинах.

Фахівці радять українцям уважно стежити за змінами, а також користуватися акційними пропозиціями для економії під час осінніх закупівель.

