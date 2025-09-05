Грошова допомога для ВПО в Миколаївській області залишається дієвою, однак отримання виплат потребує суворого дотримання встановлених правил і критеріїв.

Грошова допомога для ВПО в Миколаївській області залишається доступною, проте у серпні частина переселенців може не отримати фінансування, повідомляє Politeka.

Причиною цього стане невідповідність критеріям, визначеним постановою Кабміну №332. Виплати призначає Пенсійний фонд України і вони спрямовані на підтримку найбільш уразливих категорій внутрішньо переміщених осіб.

Допомога надається громадянам, які залишили території з активними бойовими діями, виїхали з тимчасово окупованих районів або чий будинок був зруйнований чи визнаний непридатним для проживання. Виплати поширюються на дітей, народжених у ВПО, які перебувають на обліку. Розмір підтримки становить 3 000 гривень для дітей та людей з інвалідністю, а іншим категоріям — 2 000 гривень.

Грошова допомога надається протягом шести місяців з моменту подання заяви, незалежно від дати звернення, з максимально можливим періодом отримання до 12 місяців.

Повторне призначення можливе лише для родин із неповнолітніми, людьми з інвалідністю, пенсіонерами, одинокими матерями або батьками, багатодітними, тими, хто доглядає за дітьми з інвалідністю, а також для студентів чи учнів 18–23 років, які навчаються на денній формі і не мають власної сім’ї, або громадян, що проходять лікування чи реабілітацію після поранень.

Якщо родина більше не відповідає вимогам, наприклад середньомісячний дохід на одну особу перевищує 9,44 тисячі гривень, або повертається на попереднє місце проживання, чи виїжджає за кордон понад 30 днів поспіль або 60 днів сумарно протягом півроку, фінансування не надається.

