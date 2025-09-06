Грошова допомога для ВПО в Одеській області продовжує надаватися переселенцям, проте у серпні деякі люди можуть залишитися без фінансової підтримки, повідомляє Politeka.

Виплати здійснюються відповідно до постанови №332 та розраховані на найуразливіші категорії внутрішньо переміщених осіб. Фінансування забезпечує Пенсійний фонд України. Підставою для отримання є перебування на обліку ВПО та належність до визначених груп: особи, що залишили території активних бойових дій або тимчасово окуповані райони, люди, житло яких зруйноване або непридатне для проживання, а також діти, народжені у сім’ях переселенців.

Розмір допомоги становить 3 000 гривень для дітей та людей з інвалідністю, та 2 000 гривень для інших категорій. Фінансова підтримка надається протягом шести місяців з дати звернення, незалежно від моменту подання заявки, а загальний період отримання не перевищує 12 місяців.

Перепризначення виплат на додаткові шість місяців можливе для сімей з неповнолітніми дітьми, осіб з інвалідністю, пенсіонерів, одиноких матерів чи батьків, багатодітних родин, опікунів дітей з обмеженими можливостями, студентів та учнів віком 18–23 років на денній формі навчання без власної сім’ї, а також українців, які проходять лікування або реабілітацію після поранень, отриманих через бойові дії.

Водночас працездатні переселенці, які протягом трьох місяців після призначення не працевлаштувалися, повинні знайти роботу, зареєструватися у центрі зайнятості, або започаткувати власну справу, отримати грант чи ваучер для підвищення кваліфікації. Це дозволяє контролювати цільове використання коштів та сприяє інтеграції переселенців у економічне життя регіону.

Грошова допомога для ВПО в Одеській області допомагає покривати базові потреби та забезпечує стабільність для людей, які залишили рідні домівки через війну.

