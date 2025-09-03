У Чернівцях з 1 вересня запроваджено обмеження руху транспорту, які зачіпають п’ять ключових вулиць міста, повідомляє Politeka.
Як інформують у пресслужбі міської ради в Телеграм, часткове обмеження руху транспорту в Чернівцях триватиме до 20 грудня включно і пов’язане з капітальними ремонтами доріг та відновленням дорожнього покриття.
Міська рада радить жителям враховувати ці зміни при плануванні поїздок, щоб уникнути заторів та незручностей.
Як зазначено у повідомленні, роботи проводитимуться на Володимира Винниченка від Руської до ЖК «Кришталеве озеро», на Фастівській від будинку №20 до Руської та від перехрестя з Кишинівською до Руської, на Героїв Майдану між будинками №111-Б та №115.
Також частково перекрито проїзд на вулиці Степана Бандери від Університетської до Театральної площі та на Університетській від вулиці Еліезера Штейнбарга до Степана Бандери. Усі перекриття передбачають тимчасові зміни у схемі курсування, щоб водії могли безпечно об’їжджати ділянки, де проводяться роботи.
Варто враховувати, що введені обмеження руху транспорту в Чернівцях передбачають перенесення зупинки «вул. О. Щербанюка» на Головну, 157 перед перехрестям з Щербанюка.
Також у зв’язку з поточним ремонтом проспекту Незалежності автобуси маршруту №9 будуть курсувати через вулиці Ясська та Миру у напрямку від площі Соборної до кінцевих зупинок. Це дозволить підтримувати безпечне курсування містом та не створювати зайвих заторів у центральній частині.
Також нагадуємо, що для школярів та студентів з 1 вересня запроваджено пільги на проїзд. Учні платитимуть 7 грн у будні за поїздку автобусом, а тролейбусом їздитимуть безкоштовно за умови валідації учнівської картки. Студенти у тролейбусах платитимуть 7 гривень при пред’явленні студентського квитка.
