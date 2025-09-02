У Пенсійному фонді України нагадують, що вже цієї осені частина людей зможе автоматично отримати доплати для пенсіонерів в Полтавській області.

Українці можуть отримати різноманітні доплати для пенсіонерів в Полтавській області, проте потрібно відповідати умовам та критеріям, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні ПФУ.

У Пенсійному фонді України нагадують, що вже цієї осені частина людей зможе автоматично отримати доплати для пенсіонерів в Полтавській області до своїх виплат. Для цього не потрібно писати жодних заяв чи додатково звертатися до установи — доплата нараховується автоматично з моменту досягнення певного віку.

У 2025 році розміри «вікових» надбавок виглядають так:

особи віком від 70 до 74 років щомісяця отримуватимуть додатково 300 грн;

пенсіонери у віці від 75 до 79 років матимуть надбавку у розмірі 456 грн;

громадяни, які перетнули 80-річний рубіж, щомісяця отримуватимуть доплату у сумі 570 гривень.

Водночас є важлива умова: розмір основної пенсії разом з усіма надбавками не повинен перевищувати 10 340 гривень 35 копійок. Усі суми нараховуються додатково до основної виплати та надходять щомісячно разом із пенсією.

Окрему категорію складають почесні донори України. Це люди, які протягом життя безоплатно здали кров у кількості 40 максимально допустимих доз або ж плазму у сумі 60 доз. Для них держава передбачила спеціальну щомісячну доплату для пенсіонерів в Полтавській області в розмірі 10 відсотків від прожиткового мінімуму. Оскільки у 2025 році прожитковий мінімум становить 2 920 гривень, то почесні донори щомісяця отримуватимуть ще 292 гривні на додачу до своєї пенсії.

Також право на додаткові виплати мають і пенсіонери, котрі самостійно виховують неповнолітніх дітей. У такому випадку щомісячна доплата становить 150 гривень на кожну дитину. Важливо, що ця надбавка призначається лише тим пенсіонерам, які отримують пенсію за віком, інвалідністю чи за вислугу років, але при цьому не працюють та не займаються підприємницькою діяльністю.

Доплата виплачується до моменту, поки дитина не досягне 18-річного віку. Якщо ж пенсіонер починає працювати або відкриває власну справу, він зобов’язаний повідомити про це Пенсійний фонд. У такому випадку виплати припиняються.

