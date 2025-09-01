Дефіцит продуктів у Київській області може суттєво вплинути на сімейний бюджет.

Дефіцит продуктів у Київській області цього року може стати серйозним викликом для мешканців через прогнозоване подорожчання хліба, повідомляє Politeka.

Основним фактором подорожчання експерти називають збільшення цін на пальне, що безпосередньо впливає на виробничі та логістичні витрати.

Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус підкреслив, що Україна має власні виробничі потужності та достатньо пшениці, однак енергетичні витрати визначають кінцеву ціну хлібобулочних виробів. Навіть невелике підвищення вартості пального здатне підштовхнути ціни на готову продукцію.

Економіст прогнозує, що середня вартість пшеничного буханець може сягнути 55 гривень. Це не дворазове подорожчання, але суттєво вплине на сімейні бюджети, які вже відчувають зростання витрат на продукти та комунальні послуги. Ус додав, що форс-мажорні обставини, такі як руйнування хлібозаводів через обстріли, здатні прискорити подорожчання та створити додатковий дефіцит продукції.

На початок серпня 2025 року ціни становлять: 450 г батона «Рум’янець» нарізного — 27,90 грн, 600–650 г пшеничного хліба — 42,99–44,72 грн, 300 г житнього «Бородинського» — 44,90 грн. Прогнозоване зростання до 55 грн означає підвищення на 20–25% у середньому.

На кінцеву вартість впливатимуть кілька факторів: вартість пального, стан інфраструктури та логістики, сезонність врожаю зернових і стабільність курсу гривні, що відображається на імпорті обладнання та сировини.

Експерти зауважують, що різкого цінового шоку очікувати не варто, проте поступове підвищення до психологічної позначки у 55 гривень за буханець є цілком реальним. Мешканцям варто врахувати, що дефіцит продуктів у Київській області може суттєво вплинути на сімейний бюджет, а здорожчання хліба стане відчутним уже цієї осені.

