Дефіцит продуктів у Кіровоградській області стає однією з головних проблем цього сезону, адже погодні випробування істотно змінили очікування від жнив, повідомляє Politeka.

Навесні значна кількість фермерів із південних районів пересівала поля після потужних заморозків, які знищили великі площі. Далі протягом півтора місяця країною пройшли сильні зливи та град, що також вплинуло на стан врожаю.

За словами голови Союзу українського селянства Івана Томича, урожайність пшениці стане найнижчою за останнє десятиріччя. Якщо раніше культура торгувалася на рівні до 8 тисяч гривень за тонну, нині ціна сягає майже 9 тисяч. Зниження не прогнозується, оскільки частину площ повністю втрачено. Потенціал експорту скоротиться приблизно до 15 мільйонів тонн.

Попри це внутрішній ринок буде забезпечений хлібом і борошном. Водночас середньорічне зростання цін на готову продукцію може скласти близько 25%.

Щодо кукурудзи, початкові прогнози виглядали позитивно, адже її висівали після весняних холодів. Проте літні зливи та град внесли корективи, тож експортні показники знизяться від очікуваних 24 мільйонів тонн. Сьогодні вартість тримається в межах 9 600 гривень за тонну. Подібна ситуація склалася й з ячменем.

На ринку олії активізувався експорт, що підняло ціну олійного зерна. Для внутрішніх покупців відчутного здорожчання не очікується, хоча у серпні можливі невеликі коливання. Аграрії також намагаються швидко реалізувати сою та ріпак через загрозу запровадження мит. Уже в липні обсяги експорту сої збільшилися на третину.

Ціни на так званий “борщовий набір” наразі залишаються стабільними. Однак із початком осені вони можуть зрости, перевищивши рівень попереднього року. Причини — брак робочих рук і втрати врожаю від граду. Отже, дефіцит продуктів у Кіровоградській області залишається фактором ризику для цінової ситуації.

Джерело: Новини.LIVE

