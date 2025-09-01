Дефицит продуктов в Кировоградской области становится одной из главных проблем этого сезона, ведь погодные испытания существенно изменили ожидания от жатвы, сообщает Politeka.

Весной значительное количество фермеров из южных районов пересевало поля после мощных заморозков, уничтоживших большие площади. Далее в течение полутора месяцев по стране прошли сильные ливни и град, что также повлияло на состояние урожая.

По словам главы Союза украинского крестьянства Ивана Томича, урожайность пшеницы станет самой низкой за последнее десятилетие. Если раньше культура торговалась на уровне до 8 тысяч гривен за тонну, то сейчас цена достигает почти 9 тысяч. Снижение не прогнозируется, поскольку часть площадей полностью утрачена. Потенциал экспорта сократится до 15 миллионов тонн.

Несмотря на это, внутренний рынок будет обеспечен хлебом и мукой. В то же время, среднегодовой рост цен на готовую продукцию может составить около 25%.

Что касается кукурузы, то начальные прогнозы выглядели положительно, ведь ее высевали после весенних холодов. Однако летние ливни и град внесли коррективы, так что экспортные показатели снизятся от ожидаемых 24 миллионов тонн. Сегодня стоимость держится в пределах 9600 гривен за тонну. Схожая ситуация сложилась и с ячменем.

На рынке растительного масла активизировался экспорт, что подняло цену масличного зерна. Для внутренних покупателей ощутимого удорожания не ожидается, хотя в августе возможны небольшие колебания. Аграрии также пытаются быстро реализовать сою и рапс из-за угрозы введения пошлин. Уже в июле объем экспорта сои увеличился на треть.

Цены на так называемый "борщовый набор" остаются стабильными. Однако с началом осени они могут вырасти, превысив уровень предыдущего года. Причины – нехватка рабочих рук и потери урожая от града. Следовательно, дефицит продуктов в Кировоградской области остается фактором риска ценовой ситуации.

