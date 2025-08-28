Усе це створює ризики, що дефіцит продуктів у Кіровоградській області з 1 вересня стане серйозним викликом для місцевих споживачів.

Дефіцит продуктів у Кіровоградській області з 1 вересня може проявитися через наслідки несприятливих погодних умов, які завдали серйозної шкоди аграрному виробництву, повідомляє Politeka.

Цьогоріч весна та літо стали справжнім випробуванням: після потужних заморозків у південних районах довелося пересівати значні площі, а зливи та град знищили частину врожаю.

За словами голови Союзу українського селянства Івана Томича, показники врожайності пшениці стануть найнижчими за десятиліття. Частина посівів вимерзла, решта постраждала від стихійних явищ. Це одразу позначилося на ринку: якщо на початку липня тонна пшениці коштувала менше ніж 8 тисяч гривень, нині вартість піднялася до майже 9 тисяч. Зниження не очікується, а обсяги експорту скоротять до 15 мільйонів тонн.

Попри це борошно та хліб залишаться доступними для внутрішнього ринку, проте їхня ціна зростатиме. Томич підкреслив, що середнє подорожчання хлібобулочних виробів складе близько 25%.

Щодо кукурудзи, попередні прогнози виглядали оптимістично, однак негода змінила ситуацію. Очікуваний експорт становитиме приблизно 24 мільйони тонн, хоча остаточні дані можна буде отримати лише після початку жнив. Наразі тонна кукурудзи коштує 9600 гривень.

Схожі проблеми виникли і з озимими культурами та ячменем. На відміну від них, ринок соняшникової олії виглядає стабільним: різкого стрибка цін не прогнозується, хоча в серпні можливі певні коливання через сезонний попит. У сегменті сої та ріпаку виробники прагнуть швидко виконати законтрактовані обсяги через ризики введення додаткових мит.

Ціни на овочі й картоплю наразі залишаються стабільними, проте восени можливе їх підвищення. Серед причин — труднощі зі збором, нестача робочої сили та вплив стихії. Усе це створює ризики, що дефіцит продуктів у Кіровоградській області з 1 вересня стане серйозним викликом для місцевих споживачів.

