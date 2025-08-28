Все это создает риски того, что дефицит продуктов в Кировоградской области с 1 сентября станет серьезным вызовом для местных потребителей.

Дефицит продуктов в Кировоградской области с 1 сентября может проявиться из-за последствий неблагоприятных погодных условий, которые нанесли серьезный ущерб аграрному производству, сообщает Politeka.

В этом году весна и лето стали испытанием: после мощных заморозков в южных районах пришлось пересевать значительные площади, а ливни и град уничтожили часть урожая.

По словам главы Союза украинского крестьянства Ивана Томича, показатели урожайности пшеницы станут самыми низкими за десятилетия. Часть посевов вымерзла, остальные пострадали от стихийных явлений. Это сразу сказалось на рынке: если в начале июля тонна пшеницы стоила менее 8 тысяч гривен, сейчас стоимость поднялась до почти 9 тысяч. Снижение не ожидается, а объемы экспорта сократят до 15 миллионов тонн.

Несмотря на это, мука и хлеб останутся доступными для внутреннего рынка, однако их цена будет расти. Томич подчеркнул, что среднее удорожание хлебобулочных изделий составит около 25%.

Что касается кукурузы, предварительные прогнозы выглядели оптимистично, однако непогода изменила ситуацию. Ожидаемый экспорт составит примерно 24 миллиона тонн, хотя окончательные данные можно получить только после начала жатвы. В настоящее время тонна кукурузы стоит 9600 гривен.

Сходные проблемы возникли и с озимыми культурами и ячменем. В отличие от них, рынок подсолнечного масла выглядит стабильным: резкого скачка цен не прогнозируется, хотя в августе возможны определенные колебания из-за сезонного спроса. В сегменте сои и рапса производители стремятся быстро выполнить законтрактованные объемы из-за риска введения дополнительных пошлин.

Цены на овощи и картофель остаются стабильными, однако осенью возможно их повышение. Среди причин – трудности со сбором, нехватка рабочей силы и влияние стихии. Все это создает риски того, что дефицит продуктов в Кировоградской области с 1 сентября станет серьезным вызовом для местных потребителей.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о повышении тарифов на коммунальные услуги в июле.

Также Politeka писала о бесплатных продуктах для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области: кому гарантированно окажут помощь.

Кроме того, Politeka рассказывала о выплатах для ВПЛ с июля: какие документы нужны для оформления помощи.