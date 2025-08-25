Стало відомо, як саме відбувається запис на безкоштовні продукти для ВПО в Одесі.

Безкоштовні продукти для ВПО в Одесі можна отримати від благодійного фонду "Support Kherson", проте потрібно знати умови для отримання допомоги, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в Телеграм-каналі організації.

Благодійний фонд Support Kherson продовжує підтримувати жителів Херсонщини, які через війну були змушені залишити рідні домівки та нині мешкають в інших регіонах України.

Особлива увага приділяється тим, хто знайшов прихисток в місті Одеса та Одеській області. Саме тут для них організовано видачу гуманітарної допомоги.

Хто може отримати безкоштовні продукти для ВПО в Одесі

Отримати гуманітарні набори можуть:

мешканці міста Херсон та Херсонської області, які вимушено виїхали зі своїх домівок і нині проживають на території міста Одеса або області;

особи, які мають чинну довідку внутрішньо переміщеної особи з місцем реєстрації у місті Одеса;

родини, які можуть надати оригінали документів отримувача та довідки ВПО на всіх членів домогосподарства.

Таким чином, допомога є адресною і надається виключно тим, хто підтвердив свій статус та реєстрацію в Одеському регіоні.

Які документи необхідно мати при собі

Під час отримання гуманітарної допомоги обов’язково потрібно надати:

індивідуальний номер, який надійшов вам у месенджері Telegram після попередньої реєстрації;

оригінал паспорта та ідентифікаційного коду (ІПН);

довідки ВПО на отримувача та на всіх членів родини, що зазначені у заявці.

Наявність повного пакета документів дозволяє волонтерам швидко і без зайвих затримок оформити видачу допомоги.

Як відбувається реєстрація на безкоштовні продукти для ВПО в Одесі

Щоб отримати гуманітарну підтримку, необхідно пройти попередню реєстрацію. Для цього слід заповнити онлайн-форму за посиланням.

Після обробки вашої заявки фонд Support Kherson надсилає сповіщення у месенджері Telegram. У повідомленні буде зазначено підтвердження реєстрації та номер, який потрібно пред’явити під час отримання допомоги.

