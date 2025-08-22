Любителям залізничних перевезень варто знати про новий графік поїздів з Києва, адже він створить ще більше можливостей для подорожей.

В Україні стартує новий графік поїздів з Києва, який відновлює міжнародне залізничне сполучення до Кишинева та Бухареста після тривалого періоду відсутності рейсів, повідомляє Politeka.

Новий графік поїздів з Києва передбачає, що перші тестові поїздки вже відбулися, і найближчим часом пасажирський склад із чотирма українськими вагонами вирушить у регулярні рейси.

Маршрут зі столиці до Кишинева та Бухареста, який не діяв кілька років, пройшов технічне тестування і готовий стати постійним каналом сполучення між Україною та Румунією. У ніч із 7 на 8 серпня два порожні українські вагони приєднали до регулярного складу Кишинів - Бухарест.

Це був перший тестовий рейс після початку повномасштабної війни. Надалі планується розширити його до чотирьох українських вагонів, що курсуватимуть на постійній основі.

Посол Румунії в Україні Александру Віктор Мікула зазначив, що відновлення сполучення матиме символічне та практичне значення. Новий графік поїздів з Києва дозволить пасажирам подорожувати без пересадок і скоротити час у дорозі.

Нагадаємо, що залізничне сполучення між нашою столицею та Бухарестом існувало ще за радянських часів у маршруті Софія – Москва. Пізніше пасажирський склад став окремим напрямком, а у 2016 році був відновлений під назвою "Буковина".

Тоді їздило лише кілька вагонів, які приєднували до інших складів. Подорож займала близько 26 годин, а поїхати можна було щоп’ятниці ввечері з прибуттям у румунську столицю наступного дня. В неділю вранці можна було вже виїхати назад до України.

