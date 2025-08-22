Любителям железнодорожных перевозок следует знать о новом графике поездов из Киева, ведь он создаст еще больше возможностей для путешествий.

В Украине стартует новый график поездов из Киева , который возобновляет международное железнодорожное сообщение в Кишинев и Бухарест после длительного периода отсутствия рейсов, сообщает Politeka.

Новый график поездов из Киева предполагает, что первые тестовые поездки уже состоялись, и в ближайшее время пассажирский состав с четырьмя украинскими вагонами отправится в регулярные рейсы.

Маршрут из столицы в Кишинев и Бухарест, который не действовал несколько лет, прошел техническое тестирование и готов стать постоянным каналом сообщения между Украиной и Румынией. В ночь с 7 на 8 августа два пустых украинских вагона присоединили к регулярному составу Кишинев – Бухарест.

Это был первый тестовый рейс после начала полномасштабной войны. В дальнейшем планируется расширить его до четырех украинских вагонов, курсирующих на постоянной основе.

Посол Румынии в Украине Александр Микула отметил, что восстановление сообщения будет иметь символическое и практическое значение. Новый график поездов из Киева позволит пассажирам путешествовать без пересадок и сократить время в пути.

Напомним, что железнодорожное сообщение между нашей столицей и Бухарестом существовало еще в советское время в маршруте София – Москва. Позже пассажирский состав стал отдельным направлением, а в 2016 году был восстановлен под названием "Буковина".

Тогда ездило несколько вагонов, которые присоединяли к другим составам. Путешествие занимало около 26 часов, а уехать можно было каждую пятницу вечером с прибытием в румынскую столицу на следующий день. В воскресенье утром можно было выехать обратно в Украину.

