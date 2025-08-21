У Хмельницькому запрацювала нова система оплати проїзду в міських тролейбусах, яка передбачає зручний безготівковий розрахунок, повідомляє Politeka.

Про це повідомили на сторінці КП «Електротранс».

Відтепер пасажири можуть оплачувати поїздку не лише спеціальними транспортними картками, а й банківськими — у тому числі за допомогою телефону чи іншого гаджета. Нова система оплати проїзду у Хмельницькому також передбачає можливість придбати одразу кілька квитків з однієї картки, що особливо зручно для тих, хто подорожує разом із сім’єю чи друзями.

Валідатори для безготівкової оплати встановлені й на деяких автобусних маршрутах середнього та великого класу. Водночас у автобусах поки що збережена й можливість розрахунку готівкою.

Ще одне важливе нововведення стосується інтервалу між кількома оплатами однією карткою. Раніше він складав 60 секунд, що створювало незручності при купівлі кількох квитків поспіль. Тепер цей проміжок скоротили до 40 секунд, аби пасажири могли швидше та комфортніше здійснювати оплату.

У міській владі підкреслюють, що впровадження нової системи оплати проїзду у Хмельницькому має зробити користування громадським транспортом більш зручним та сучасним.

Водночас у Хмельницькій області діють сезонні обмеження для руху великовагового транспорту. Через спеку понад +28°С заборонено проїзд машин масою понад 24 тонни та з навантаженням на вісь більше ніж 7 тонн. Як пояснили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури, такі заходи допомагають уберегти асфальтобетонне покриття від руйнувань у літній період.

