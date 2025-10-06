Місцеві мешканці завжди хвилюються про ймовірне підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області торкнулося вартості вивезення сміття та водопостачання, повідомляє Politeka.

З початку серпня зміни почали діяти у Козятині, а з липня нові розцінки зачепили Калинівку.

У Козятині встановили нову вартість управління твердими побутовими відходами. Тепер мешканці багатоповерхівок платять 37 гривень 62 копійки з однієї особи на місяць, а жителі приватного сектору трохи менше - 35 гривень 10 копійок.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області у цьому випадку пояснили економічною необґрунтованістю попередньої вартості. За останні два роки суттєво зросли прожитковий мінімум, мінімальна заробітна плата та витрати на матеріально-технічне забезпечення збору та утилізації сміття.

Начальник управління ЖКГ розповів, що конкурс на визначення виконавця провели у липні. Після конкурсу розцінки були затверджені виконкомом і почали діяти з 1 серпня.

Плата за вивіз сміття зросла на 46% порівняно з попередньою ціною, а за останні 6 років загальний ріст склав 130%.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області зачепило й Калинівку. Для населення нова вартість води становить 67,20 гривень за кубометр, що майже на 40% більше, ніж раніше. Бюджетні установи тепер платять понад 160% за куб.

В міськраді пояснюють, що це пов’язано із зростанням витрат підприємства на електроенергію, пальне та оплату праці. Тож місцевим мешканцям доводиться звикати до більших цифр у платіжках, або ще більше економити та зменшувати споживання.

