Наразі все більше українців змушені залишати свої домівки і шукати нове безкоштовне житло для ВПО, зокрема й у Дніпропетровській області.

Можливість отримати безкоштовне житло у Дніпропетровській області стала одним із найважливіших питань для ВПО, повідомляє Politeka.

Як інформують у Міністерстві розвитку громад і територій України, держава, громади та навіть звичайні люди намагаються зробити так, щоб ті, хто опинився в біді, не залишилися сам на сам зі своїми проблемами.

Отримати безкоштовне житло для ВПО у Дніпропетровській області можна різними шляхами. Передусім прихисток часто пропонують місцеві мешканці, які відкривають свої двері для тих, хто втратив рідну домівку.

Додатково безкоштовне житло для ВПО у Дніпропетровській області надають приватні організації, комунальні установи та державні заклади. Зручним інструментом пошуку стала онлайн-платформа «Там, де вас чекають».

Там легко знайти інформацію про кількість доступних місць, вільні варіанти розселення у конкретному регіоні та контакти гарячих ліній, які допомагають із розміщенням.

Ще одна можливість - скористатися сервісом «Прихисток», створеним державою. Для цього потрібно увійти на сайт, обрати країну та область, вказати дані про сім’ю і переглянути оголошення.

Зв’язавшись із власником, можна домовитися про проживання. Подібний принцип має й волонтерська платформа «Допомагай», що стала ще одним джерелом допомоги для переселенців.

Важливу роль у забезпеченні дахом над головою відіграє місцева влада. Обласні адміністрації та органи самоврядування розміщують внутрішньо переміщених осіб у соціальному помешканні, зокрема у місцях компактного поселення.

Щоб отримати такий прихисток, варто заявити про це під час евакуації, одразу після прибуття до гуманітарного штабу або звернувшись на гарячі лінії місцевої влади.

