В Хмельницком заработала новая система оплаты проезда в городских троллейбусах, предусматривающая удобный безналичный расчет, сообщает Politeka.

Об этом сообщили на странице КП "Электротранс".

Теперь пассажиры могут оплачивать поездку не только специальными транспортными картами, но и банковскими — в том числе с помощью телефона или другого гаджета. Новая система оплаты проезда в Хмельницком также предусматривает возможность приобрести сразу несколько билетов с одной карты, что особенно удобно для путешествующих вместе с семьей или друзьями.

Валидаторы для безналичного платежа установлены и на некоторых автобусных маршрутах среднего и большого класса. В то же время в автобусах пока сохранена возможность расчета наличными.

Еще одно важное нововведение касается интервала между несколькими оплатами одной картой. Раньше он составлял 60 секунд, что создавало неудобства при покупке нескольких билетов подряд. Теперь этот промежуток сократили до 40 секунд, чтобы пассажиры могли быстрее и комфортнее производить платеж.

В городской власти подчеркивают, что внедрение новой системы оплаты проезда в Хмельницком должно сделать пользование общественным транспортом более удобным и современным.

В то же время в Хмельницкой области действуют сезонные ограничения для движения тяжеловесного транспорта. Из-за жары более +28°С запрещен проезд машин массой более 24 тонн и с нагрузкой на ось более 7 тонн. Как пояснили в Службе восстановления и развития инфраструктуры, такие меры помогают уберечь асфальтобетонные покрытия от разрушений в летний период.

