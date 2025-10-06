ВПО, які через війну залишили свої домівки, часто стикаються з питанням пошуку безкоштовного житла в Одесі.

Безкоштовне житло для ВПО в Одесі надається через державні, комунальні, приватні заклади, а також завдяки ініціативі самих громадян, повідомляє Politeka.

У Міністерстві розвитку громад та територій України пояснюють, що існує кілька офіційних платформ, які допомагають у пошуку безкоштовного житла для ВПО в Одесі.

Однією з найвідоміших є ресурс «Прихисток». На ньому можна швидко обрати регіон, ввести кількість членів сім’ї та отримати доступ до пропозицій від власників нерухомості.

Алгоритм простий і зрозумілий, а контакти господарів доступні одразу в оголошеннях. Для тих, хто хоче розширити пошук, діє волонтерський сервіс «Допомагай», що працює за схожим принципом.

Крім цього, безкоштовне житло для ВПО в Одесі надають і місцеві органи влади. Обласні військові адміністрації та органи самоврядування мають у своєму розпорядженні місця компактного поселення, де внутрішньо переміщені особи можуть отримати соціальний прихисток.

Щоб потрапити туди, достатньо звернутися до представників влади чи гуманітарного штабу відразу після прибуття. Також є можливість повідомити про потребу ще під час евакуації.

Варто пам’ятати, що переселенці можуть розраховувати не лише на дах над головою, а й на фінансову підтримку. Допомогу на проживання призначають у територіальних управліннях соціального захисту за місцем перебування.

Власники помешкань, які приймають переселенців без плати, теж мають право на компенсацію, а механізм отримання відшкодування детально описаний на порталі «Прихисток».

Останні новини України:

Як повідомляла Politeka, гуманітарна допомога для пенсіонерів: українцям готові надати безкоштовні послуги, які саме

Також Politeka писала про виплати для ВПО: хто і яку допомогу може отримати

Нагадаємо, що Politeka згадувала і про безкоштовне житло для переселенців: хто має право