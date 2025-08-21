У Харкові продовжують діяти ініціативи, спрямовані на надання безкоштовних продуктів для пенсіонерів, тож розповідаємо детальніше.

Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Харкові надає Громадська організація "Їжа харківʼянам", повідомляє Politeka.

Як інформують на офіційному сайті ГО "Їжа харківʼянам", вони надають безкоштовні продукти для пенсіонерів та тих, хто опинився у складних життєвих обставинах і при цьому живе в Харкові.

Багато мешканців міста опиняються у ситуації, коли вибір стоїть між ліками та їжею, особливо якщо йдеться про літніх людей з цілим переліком набутих за все життя хвороб. Саме для вразливих категорій команда волонтерів організувала системну допомогу у вигляді безкоштовних продуктів для пенсіонерів у Харкові.

Організація збирає кошти і приймає гуманітарні вантажі з різних куточків світу. Після цього харчі закуповуються або отримуються як допомога, фасуються і розвозяться містом. Кур’єри доставляють пакунки за конкретними адресами, а по можливості звітують фото. Така схема працює завдяки злагодженій логістиці.

Є полтавський розподільчий центр, де приймаються великі партії. Від нього товари невеликими машинами відвозяться у райони нашого міста, а далі розподіляються за адресами тих, хто подав заявку.

Сьогодні в команді вже понад дві сотні людей. Усі, хто потребує допомоги, можуть залишити заявку у спеціальній формі на офіційному сайті. Після перевірки заявки оператори обдзвонюють контакти, передають інформацію на один із трьох центрів розфасовки, де формується замовлення.

Згодом воно передається кур’єру, який доправляє продовольство безпосередньо до дверей літніх людей. Волонтери забезпечують місцевих мешканців не лише харчами. Серед наборів є питна вода, дитяче харчування, медикаменти, засоби гігієни та інші необхідні речі.

