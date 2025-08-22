Ринок миттєво реагує на ситуацію в країні, тоді пропозиція скорочується, з’являється дефіцит продуктів у Кіровоградській області та інших регіонах.

Дефіцит продуктів у Кіровоградській області може виникнути на ключовий товар, який постійно присутній на столах українців, повідомляє Politeka.net.

Про це у коментарі ЗМІ розповів головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус.

Експерт наголосив: навіть попри те, що Україна має власне виробництво пшениці та достатні ресурси для випікання хліба, ключовим чинником у формуванні його вартості залишаються витрати на логістику.

"Ми розуміємо, що пшениця наша, потужності виробництва – наші. Але фактор пального теж впливає. Зростання цін на пальне, ось що може підштовхнути ціни вгору", – зазначив Ус.

За його словами, ціна буханця пшеничного хліба може сягнути 55 гривень. І хоча це не буде різким стрибком удвічі, таке подорожчання стане відчутним для більшості українських сімей, які вже потерпають від зростання цін на продукти та комунальні послуги.

Окремо експерт звернув увагу на ризики, пов’язані з війною. Якщо ракетний удар пошкодить хлібозавод чи іншу виробничу інфраструктуру, ринок миттєво відреагує — пропозиція скоротиться, з’явиться дефіцит продуктів у Кіровоградській області та інших регіонах, а ціни знову зростуть.

За даними ресурсу «Мінфін», на початок серпня 2025 року середні ціни на хліб у магазинах виглядали так:

батон «Рум’янець» нарізний, 450 г — 27,90 грн;

пшеничний хліб масою 600–650 г — 42,99–44,72 грн;

житній «Бородинський», 300 г — у середньому 44,90 грн.

Таким чином, прогнозована ціна у 55 гривень означає підвищення на 20–25% у середньому. Подальша динаміка залежатиме від кількох факторів:

вартість пального — головний драйвер витрат на транспортування сировини й готової продукції;

стан логістики та інфраструктури — руйнування підприємств і транспортних шляхів здатне швидко знизити обсяги виробництва та спричинити дефіцит продуктів у Кіровоградській області та інших регіонах;

врожайність і сезонність зернових — хоча зерно є власним, його переробка й зберігання потребують значних енергоресурсів;

стабільність гривні — важливий чинник для ціни імпортного обладнання та компонентів.

Джерело: Патріоти України.

