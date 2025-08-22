Рынок мгновенно реагирует на ситуацию в стране, тогда предложение сокращается, появляется дефицит продуктов в Кировоградской области и других регионах.

Дефицит продуктов в Кировоградской области может возникнуть на ключевой товар, постоянно присутствующий на столах украинцев, сообщает Politeka.net.

Об этом в комментарии СМИ рассказал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Усс.

Эксперт подчеркнул: даже несмотря на то, что у Украины есть собственное производство пшеницы и достаточные ресурсы для выпечки хлеба, ключевым фактором в формировании его стоимости остаются затраты на логистику.

"Мы понимаем, что пшеница наша, мощности производства – наши. Но фактор горючего тоже влияет. Рост цен на горючее, вот что может подтолкнуть цены вверх", – отметил Усс.

По его словам, цена буханки пшеничного хлеба может достичь 55 гривен. И хотя это не будет резким скачком вдвое, такое подорожание станет ощутимым для большинства украинских семей, уже страдающих ростом цен на продукты и коммунальные услуги.

Отдельно эксперт обратил внимание на риски, связанные с войной. Если ракетный удар повредит хлебозавод или другую производственную инфраструктуру, рынок мгновенно отреагирует: предложение сократится, появится дефицит продуктов в Кировоградской области и других регионах, а стоимость снова вырастет.

По данным ресурса Минфин, на начало августа 2025 года средние ценники на хлеб в магазинах выглядели так:

батон «Румянец» нарезной, 450 г - 27,90 грн;

пшеничный хлеб массой 600-650 г - 42,99-44,72 грн;

ржаной «Бородинский», 300 г – в среднем 44,90 грн.

Таким образом, прогнозируемая стоимость в 55 гривен означает повышение на 20-25% в среднем. Последующая динамика будет зависеть от нескольких факторов:

стоимость горючего — главный драйвер затрат на транспортировку сырья и готовой продукции;

состояние логистики и инфраструктуры - разрушение предприятий и транспортных путей способно быстро снизить объемы производства и вызвать дефицит продуктов в Кировоградской области и других регионах;

урожайность и сезонность зерновых — хотя зерно собственное, его переработка и хранение требуют значительных энергоресурсов;

стабильность гривни – важный фактор для стоимости импортного оборудования и компонентов.

Источник: Патріоти України.

