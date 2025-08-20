Місцевим мешканцям варто знати про нові розцінки у громадському транспорті після нещодавнього подорожчання проїзду в Луцьку.

Від 20 серпня у Луцьку почалося подорожчання проїзду, що торкнулося міських маршруток, повідомляє Politeka.

Міська влада ухвалила рішення про подорожчання проїзду в Луцьку після розгляду звернень перевізників. Вони аргументували необхідність підвищення розцінок значним зростанням витрат на утримання транспорту.

Зокрема, мінімальна зарплата водіїв та персоналу зросла з 6500 до 8000 гривень, виросли ціни на паливо-мастильні матеріали, акумулятори, шини та інші запчастини, а також підвищилася вартість страхування автобусів.

Перевізники надали детальні підтверджувальні документи щодо витрат, і за їхніми розрахунками економічно обґрунтований тариф становить 18,36 гривень. Питання обговорювали на круглому столі у Луцькраді, де розібрали фінансову складову та можливі соціальні наслідки.

Після цього виконавчий комітет офіційно затвердив нові тарифи на квитки у міських маршрутках. Наразі це 18 гривень для звичайних пасажирів. А от школярі за наявності учнівського квитка можуть користуватися пільговою варітсть у 9 гривень.

Експерти зазначають, що подорожчання проїзду в Луцьку відображає реальні витрати перевізників і допомагає підтримувати транспорт у належному стані. Водії та адміністрація маршрутів отримують стабільнішу фінансову базу для обслуговування громадського транспорту та своєчасного оновлення техніки.

Для пасажирів, які користуються маршрутками щоденно такі новини означають додаткові витрати, але міська влада підкреслює, що тариф відповідає економічним реаліям та забезпечує стабільність роботи перевізників.

Нова ціна дозволяє збалансувати інтереси пасажирів та перевізників, забезпечуючи безперебійне функціонування маршрутної мережі та якість обслуговування.

