Местным жителям следует знать о новых расценках в общественном транспорте после недавнего подорожания проезда в Луцке.

С 20 августа в Луцке началось подорожание проезда , затронувшее городские маршрутки, сообщает Politeka.

Городские власти приняли решение о подорожании проезда в Луцке после рассмотрения обращений перевозчиков. Они аргументировали необходимость повышения расценок значительным ростом затрат на содержание транспорта.

В частности, минимальная зарплата водителей и персонала выросла с 6500 до 8000 гривен, выросли цены на горюче-смазочные материалы, аккумуляторы, шины и другие запчасти, а также повысилась стоимость страхования автобусов.

Перевозчики предоставили подробные подтверждающие документы по расходам, и по их расчетам экономически обоснованный тариф составляет 18,36 грн. Вопрос обсуждали на круглом столе в Луцкраде, где разобрали финансовую составляющую и возможные социальные последствия.

После этого исполнительный комитет официально утвердил новые тарифы на билеты в городских маршрутках. Пока это 18 гривен для обычных пассажиров. А вот школьники при наличии ученического билета могут пользоваться льготной стоимостью в 9 гривен.

Эксперты отмечают, что подорожание проезда в Луцке отражает реальные расходы перевозчиков и помогает поддерживать транспорт в надлежащем состоянии. Водители и администрация маршрутов получают более стабильную финансовую базу для обслуживания общественного транспорта и своевременного обновления техники.

Для пассажиров, которые пользуются маршрутками, ежедневно такие новости означают дополнительные расходы, но городские власти подчеркивают, что тариф соответствует экономическим реалиям и обеспечивает стабильность работы перевозчиков.

Новая цена позволяет сбалансировать интересы пассажиров и перевозчиков, обеспечивая бесперебойное функционирование маршрутной сети и качество обслуживания.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Удорожание проезда: в каких городах Украины люди вынуждены платить больше.

Как сообщала Politeka, Ограничение движения в Полтавской области: в каких районах нельзя будет проехать