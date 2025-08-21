Любителям подорожувати чи пересуватися по країні залізницею варто знати про новий графік поїздів у Закарпатській області.

З 2 вересня 2025 року входить у дію новий графік поїздів у Закарпатській області, що передбачає два нові рейси та додаткові сполучення для кількох регіонів України, повідомляє Politeka.

Як інформують у пресслужбі "Укрзалізниці" в Телеграм, таке оновлення стало можливим завдяки оптимізації рухомого складу, коли вагони після прибуття одразу відправляються у наступний рейс.

За інформацією компанії, новий графік поїздів у Закарпатській області включає № 260/259 Чоп – Кременчук. Він відправлятиметься з 2 вересня по вівторках, п’ятницях та суботах о 14:24 і прибуватиме до Кременчука наступного дня о 13:33.

У зворотньому напрямку він курсуватиме з 3 вересня по середах, суботах та неділях о 14:18, прибуваючи до кінцевої о 12:45. Також до цих маршрутів додано № 258/257 Ясіня – Кропивницький.

З Ясіні він відправлятиметься з 2.09 по вівторках, п’ятницях та суботах о 14:55 і доїжджатиме до Кропивницького наступного дня о 13:05. У зворотньому напрямку люди можуть скористатися пасажирським складом починаючи із 3.09 по середах, суботах та неділях о 14:38. До кінцевої станції він доїжджатиме о 13:18.

Квитки на ці рейси вже доступні у застосунку та на офіційному сайті "Укрзалізниці". За словами представників компанії, новий графік поїздів у Закарпатській області дозволяє ефективніше використовувати рухомий склад, оскільки після свого основного рейсу вагони одразу відправляються у наступні.

Це підвищує частоту сполучень та робить поїздки більш зручними для пасажирів. Крім того, пасажири можуть заощадити на квитках, враховуючи день тижня. Наприклад, у п’ятницю та неділю вартість зростає на 10%, а у вівторок і середу знижується на 10%.

