Любителям путешествовать или передвигаться по стране по железной дороге следует знать о новом графике поездов в Закарпатской области.

Со 2 сентября 2025 года входит в действие новый график поездов в Закарпатской области , предусматривающий два новых рейса и дополнительные сообщения для нескольких регионов Украины, сообщает Politeka.

Как информируют в пресс-службе "Укрзалізниці" в Телеграмм, такое обновление стало возможным благодаря оптимизации подвижного состава, когда вагоны по прибытии сразу отправляются в следующий рейс.

По информации компании, новый график поездов в Закарпатской области включает №260/259 Чоп – Кременчуг. Он будет отправляться со 2 сентября по вторникам, пятницам и субботам в 14:24 и прибывать в Кременчуг на следующий день в 13:33.

В обратном направлении он будет курсировать с 3 сентября по средам, субботам и воскресеньям в 14:18, прибывая в конечный в 12:45. Также к этим маршрутам добавлено № 258/257 Ясиня – Кропивницкий.

Из Ясини он будет отправляться с 2.09 по вторникам, пятницам и субботам в 14.55 и доезжать до Кропивницкого на следующий день в 13.05. В обратном направлении люди могут воспользоваться пассажирским составом с 3.09 по средам, субботам и воскресеньям в 14:38. До конечной станции он будет доезжать в 13:18.

Билеты на эти рейсы уже доступны в приложении и на официальном сайте "Укрзалізниці". По словам представителей компании, новый график поездов в Закарпатской области позволяет более эффективно использовать подвижной состав, поскольку после своего основного рейса вагоны сразу отправляются в следующие.

Это повышает частоту соединений и делает поездки более удобными для пассажиров. Кроме того, пассажиры могут сэкономить на билетах, учитывая день недели. К примеру, в пятницу и воскресенье стоимость растет на 10%, а во вторник и среду снижается на 10%.

