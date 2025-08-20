Залізнична компанія повідомляє про приємну новину для своїх пасажирів та про новий графік руху поїздів з Києва.

Новий графік руху поїздів з Києва буде введено компанією-перевізником "Укрзалізницею" на популярних маршрутах, повідомляє Politeka.net.

Попередження зробила "Укрзалізниця" на каналі в Телеграм.

Залізнична компанія повідомляє про приємну новину для своїх пасажирів: з метою забезпечення додаткових можливостей для подорожей у різні куточки України призначено 5 додаткових поїздів. Вони курсуватимуть уже цієї осені та допоможуть усім охочим дістатися потрібного напрямку навіть у дні, коли навантаження на рейси є особливо великим.

Новий графік руху поїздів з Києва виглядає наступним чином:

Експрес № 249/250 сполучення Київ — Львів курсуватиме з обох напрямків 27 та 28 серпня. Це чудова нагода для тих, хто планує поїздку на захід України або ж повернення до столиці саме в ці дні.

Експрес № 220/219 Київ — Дніпро вирушатиме як зі столиці, так і з Дніпра 25, 28, 30 та 31 серпня. Завдяки цьому пасажири матимуть більше варіантів для планування поїздок у кінець літа.

Експрес № 159/160 Київ — Трускавець вирушатиме у розширений період: з 1 вересня і аж до початку жовтня. Дати відправлення: 1, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28 вересня, а також 3, 4 і 5 жовтня. Це особливо актуально для тих, хто планує відпочинок чи оздоровлення в Трускавці.

Також експрес № 218/217 Чоп — Львів курсуватиме у вересні через день, починаючи з 1 числа. Дати відправлення: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 та 29 вересня. Такий графік дає можливість жителям і гостям Закарпаття та Львівщини зручно планувати свої поїздки.

Особлива увага приділена новому додатковому рейсу № 284/283, що курсує з Ужгорода в столицю. Він курсуватиме через день, починаючи з 1 вересня і аж до моменту запровадження нового графіку руху на 2026 рік.

Важливою перевагою цього маршруту є його зручна стиковка з швидкісними поїздами, що прямують у Харківському та Дніпровському напрямках. Це означає, що пасажирам буде легше дістатися до Західної України навіть у разі відсутності вільних місць на прямі рейси з Харкова чи Дніпра.

