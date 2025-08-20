Железнодорожная компания сообщает о приятной новости для своих пассажиров и о новом графике движения поездов из Киева.

Новый график движения поездов из Киева будет введен компанией-перевозчиком "Укрзализныцей" на популярных маршрутах, сообщает Politeka.net.

Предупреждение сделала "Укрзализныця" на канале Телеграмм.

Железнодорожная компания сообщает о приятной новости для своих пассажиров: с целью обеспечения дополнительных возможностей для путешествий в разные уголки Украины назначено 5 дополнительных поездов. Они будут курсировать уже этой осенью и помогут всем желающим добраться нужного направления даже в дни, когда нагрузка на рейсы особенно велика.

Новый график движения поездов из Киева выглядит следующим образом:

Экспресс № 249/250 сообщение Киев — Львов будет курсировать по обоим направлениям 27 и 28 августа. Это отличный повод для тех, кто планирует поездку на запад Украины или возвращение в столицу именно в эти дни.

Экспресс № 220/219 Киев-Днепр будет отправляться как из столицы, так и из Днепра 25, 28, 30 и 31 августа. Благодаря этому у пассажиров будет больше вариантов для планирования поездок в конец лета.

Экспресс № 159/160 Киев — Трускавец будет отправляться в расширенный период: с 1 сентября до начала октября. Даты отправления: 1, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28 сентября, а также 3, 4 и 5 октября. Это особенно актуально для тех, кто планирует отдых или оздоровление в Трускавце.

Также экспресс № 218/217 Чоп - Львов будет курсировать в сентябре через день, начиная с 1 числа. Даты отправления: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 и 29 сентября. Такой график позволяет жителям и гостям Закарпатья и Львовщины удобно планировать свои поездки.

Особое внимание уделено новому дополнительному рейсу № 284/283 , курсирующему из Ужгорода в столицу. Он будет курсировать через день, начиная с 1 сентября и вплоть до введения нового графика движения на 2026 год.

Важным преимуществом этого маршрута является его удобная стыковка со скоростными поездами, следующими в Харьковском и Днепровском направлениях. Это означает, что пассажирам будет легче добраться до Западной Украины даже при отсутствии свободных мест на прямые рейсы из Харькова или Днепра.

