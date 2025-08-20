Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області вплине на гаманці звичайних українців.

Мешканці регіону отримали офіційне повідомлення про підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області, що стосується одразу кількох напрямів, повідомляє Politeka.

Про підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області оголосило КП "Юріївські ЖКП" Юріївської селищної ради Павлоградського району.

Відомство діє відповідно до вимог урядових постанов та Закону України "Про ЖКП". Зміни стосуються централізованого водопостачання, централізованого водовідведення та управління побутовими відходами.

Причинами такого рішення є кілька факторів. Це зростання вартості енергоносіїв, зростання цін на матеріали і реагенти, а також необхідність коригування виробничих витрат відповідно до фактичних обсягів надання ЖКП.

Так, для населення централізоване водопостачання зросте з 53,06 гривні за кубометр до 69,38, що дорівнює 30,76%. Централізоване водовідведення для цієї ж категорії споживачів коштуватиме 187,53 замість 164,77, що означає збільшення на 13,81%.

Для бюджетних організацій вартість змінюється у схожих пропорціях, а для інших споживачів вартість постачання сягне 75,99 гривні за кубометр при діючих 58,14.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області торкнеться й управління побутовими відходами. Для населення вартість на збір та вивіз сміття транспортом підприємства підніметься з 35 грн на людину в місяць до 67,86.

Прийом та розміщення сміття на полігоні також зміниться і становитиме 174,93 грн замість 65,82. Для інших категорій зростання теж буде значним, зокрема вартість розміщення відходів збільшиться з 72,42 до 192,42.

Керівництво підприємства наголошує, що розрахунки здійснені на основі економічно обґрунтованих витрат з урахуванням планових показників діяльності. Саме на цій базі сформовано запропоновані цифри.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про грошову допомогу для людей з інвалідністю: названо розмір виплат, які передбачені в 2025 році.

Також Politeka писала про нове підвищення тарифів на воду.

Крім того, Politeka розповідала, як українцям отримати виплати на догляд за пенсіонером.