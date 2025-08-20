Місцеві жителі говорять про подорожчання борошна в Київській області, і ця тенденція вже відчутно позначається на щоденних витратах.

Подорожчання борошна в Київській області стало помітним у магазинах, де звичні види продукції більше не виглядають такими доступними, як ще кілька місяців тому, повідомляє Politeka.

Як показують дані Мінфіну, подорожчання борошна в Київській області можна побачити на прикладі популярного бренду Хуторок. Середня ціна за упаковку у 2 кг наразі становить 58,21 гривні.

Для порівняння, у липні та сама кількість продавалася за 56,94. Різниця не здається великою, але в сумі з іншими базовими товарами, на які також переписали цінники, це суттєво бʼє по гаманцю. У деяких торгових мережах ситуація виглядає ще більш показовою.

До прикладу, в мережі магазинів АТБ 1 кг від бренду Розумний вибір коштує 20,20, тоді як упаковка Хмельницьк-млин у 2 кг тягне вже на 40,90. Своя Лінія пропонує цільнозернову пшеничну продукцію вагою 1,8 кг за 54,40 грн.

Цікаво, що кукурудзяне тонкого помелу цієї ж марки у пакуванні 1 кг має вартість у 31,40, тоді як вищий ґатунок від Хуторка продається за 27,80 гривень.

Свої особливості мають і цінники у мережі супермаркетів Сільпо. Тут 1 кг італійської La Farina di Cuneo обійдеться у 119 гривень. Той же Хуторок у фасуванні по 1 кг обійдеться у 27,89, а цільнозернове жорнового помелу під маркою Лавка традицій має цінник 33,59.

Житнє обдирне від Zernari у пакуванні 1,8 кг пропонують за 48,99, а вівсяне від Козуб продукт у вазі 500 г можна знайти за 32,99 грн.

Економісти наголошують, що подорожчання борошна в Київській області не є безпідставним. Сезонні фактори, зміни на ринку зерна, витрати на транспортування та коливання попиту складають складний набір причин.

