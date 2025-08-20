Местные жители говорят о подорожании муки в Киевской области, и эта тенденция уже ощутимо сказывается на ежедневных расходах.

Подорожание муки в Киевской области стало заметно в магазинах, где привычные виды продукции больше не выглядят такими доступными, как еще несколько месяцев назад, сообщает Politeka.

Как показывают данные Минфина , подорожание муки в Киевской области можно увидеть на примере популярного бренда Хуторок. Средняя цена за упаковку в 2 кг составляет 58,21 гривны.

Для сравнения, в июле то же количество продавалось за 56,94. Разница не кажется большой, но в сумме с другими базовыми товарами, на которые также переписали ценники, это существенно сказывается на кошельке. В некоторых торговых сетях ситуация выглядит еще более показательной.

К примеру, в сети магазинов АТБ 1 кг от бренда Умный выбор стоит 20,20, тогда как упаковка Хмельницк-мельница в 2 кг тянет уже на 40,90. Своя линия предлагает цельнозерновую пшеничную продукцию весом 1,8 кг за 54,40 грн.

Интересно, что кукурузное тонкого помола этой же марки в упаковке 1 кг имеет стоимость в 31,40, тогда как высшее от Хуторка продается за 27,80 гривен.

Свои особенности имеют и ценники в сети супермаркетов Сильпо. Здесь 1 кг итальянской La Farina di Cuneo обойдется в 119 гривен. Тот же Хуторок в фасовке по 1 кг обойдется в 27,89, а цельнозерновое жернова помола под маркой Лавка традиций имеет ценник 33,59.

Ржаная обдирная от Zernari в упаковке 1,8 кг предлагают за 48,99, а овсяная от Козуб продукт в весе 500 г можно найти за 32,99 грн.

Экономисты отмечают, что подорожание муки в Киевской области не безосновательно. Сезонные факторы, изменения на рынке зерна, расходы по транспортировке и колебания спроса составляют сложный набор причин.

