Держава традиційно надає одноразову грошову допомогу в серпні для пенсіонерів у Одеській області, що відповідають певним критеріям, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться у поясненні ПФУ.

У 2025 році пенсіонери в Одеській області, які належать до визначених категорій громадян, мають право на отримання грошової допомоги від держави.

Виплата призначається таким категоріям осіб:

людям з особливими заслугами перед державою;

учасникам бойових дій та постраждалим учасникам Революції Гідності;

колишнім неповнолітнім в’язням концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання, а також дітям, які народилися в таких місцях;

членам родин загиблих чи померлих ветеранів війни, осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників бойових дій та жертв нацистських переслідувань — за умови, що вдова чи вдівець не вступили у повторний шлюб;

членам сімей загиблих Захисників і Захисниць України;

колишнім малолітнім в’язням концтаборів і гетто, а також людям з інвалідністю внаслідок війни, хвороби чи трудового каліцтва;

учасникам війни, яких було примусово вивезено на роботи, а також дітям партизанів, підпільників і всіх учасників визвольної боротьби у тилу ворога.

Розмір грошової допомоги для пенсіонерів у Одеській області

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2025 року №486, у Сумській області у 2025 році встановлено такі розміри одноразових виплат:

учасникам бойових дій — 1000 гривень;

особам з інвалідністю внаслідок війни I групи — 3100 гривень;

особам з інвалідністю через бойові дії II групи — 2900 гривень;

особам з інвалідністю внаслідок війни III групи — 2700 гривень;

громадянам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, — 3100 гривень.

Порядок отримання

У більшості випадків пенсіонерам не потрібно подавати додаткових заяв.

Ті громадяни, які перебувають на обліку в Пенсійному фонді України, отримають виплату автоматично.

Військовослужбовці, а також працівники правоохоронних і силових структур отримують кошти на підставі даних, що подають їхні установи до Пенсійного фонду.

Проте для тих, хто має право на допомогу, але не є пенсіонером, не проходить військову службу й не працює, діє інший порядок. Такі особи повинні особисто звернутися до територіального органу Пенсійного фонду України.

Подання інформації здійснюється до 1 серпня. Якщо з певних причин виникає затримка — дані можуть бути подані до 1 жовтня. У випадку, коли кошти так і не надійшли, громадяни мають право звернутися самостійно — але не пізніше 1 листопада.

