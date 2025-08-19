У зв’язку з проведенням масштабних робіт в Одесі перекриють рух всього транспорту.

В Одесі перекриють рух транспорту надекількох вулицях міста, проте термін обмежень різниться на окремих ділянках доріг, повідомляє Politeka.net.

Попередження опублікувала прес-служба міської ради.

У зв’язку з проведенням робіт з усунення пошкоджень магістральної мережі водопостачання та комунікацій з 25 серпня 2025 року по 25 вересня 2025 року в Одесі перекриють рух транспорту по вулиці Мечникова на ділянці від Ольгіївського узвозу до провулку Сеченова.

Це обмеження необхідне для безпечного та ефективного виконання ремонтних робіт, щоб фахівці мали змогу оперативно ліквідувати пошкодження та відновити стабільне функціонування інженерних мереж. Відповідне розпорядження затверджено та підписано Одеським міським головою.

Окрім того, у зв’язку з потребою проведення капітального ремонту 3-ї черги транспортної естакади Одеського морського торговельного порту, до 01 вересня 2025 року буде тимчасово в Одесі перекрито рух транспорту по провулку Газовому на ділянці, що прилягає до вулиці Приморської.

Закриття дороги на час ремонту дозволить забезпечити безпечні умови роботи будівельників, а також проведення необхідних технологічних операцій при реконструкції естакади. Міська влада просить водіїв і пішоходів заздалегідь планувати маршрути з урахуванням тимчасових обмежень, проявляти терпіння та дотримуватися встановлених знаків та огорож, щоб уникнути непередбачених ситуацій та забезпечити безпеку під час ремонтних робіт.

Усі роботи виконуються з метою покращення інфраструктури міста та створення комфортних і безпечних умов для пересування як автомобільного, так і пішохідного транспорту.

