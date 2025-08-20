У Дніпропетровській області люди вже можуть відчути всі переваги нової системи оплати за проїзд, тож розповідаємо про це детальніше.

Нова система оплати за проїзд у Дніпропетровській області передбачає, що в облцентрі вже працює зручний мобільний застосунок «єДніпро», повідомляє Politeka.

Оновлення дало можливість розраховуватися за поїздку в громадському транспорті картками будь-якого банку України, що значно спрощує повсякденні пересування містом.

Нова система оплати за проїзд у Дніпропетровській області стала доступною завдяки модернізації цифрової інфраструктури. Пасажири отримали можливість відмовитися від готівки та обирати безготівковий розрахунок у кілька кліків. У комунальному транспорті для цього передбачені QR-коди, які працюють через додаток «єДніпро».

За словами заступника директора КП «Дніпровський електротранспорт» Володимира Сусленкова, процес впровадження безготівкових розрахунків розпочався ще у 2017 році. Тоді облцентр лише знайомив мешканців із новими технологіями. З часом частка використань за допомогою QR-кодів досягла близько двадцяти відсотків.

Проте з 5 квітня у комунальному транспорті діють виключно QR-коди для «єДніпро». Представники міської влади підкреслюють, що нова система оплати за проїзд у Дніпропетровській області дозволяє контролювати рух коштів і зменшити ризики зловживань. До того ж користувачам більше не потрібно бути клієнтами конкретного банку.

Роман Ростовський, заступник директора КП «Цифрова трансформація та автоматизація інформаційних процесів міста, уточнив, що головним завданням було створення умов, коли будь-який пасажир може купити квиток зручним для нього способом.

Скористатися додатком нескладно. Користувач завантажує його з AppStore або Google Play, проходить авторизацію за номером телефону, після чого може використовувати.

