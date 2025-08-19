Безкоштовне житло для ВПО у Дніпропетровській області можна знайти у різних містах і селах регіону.

Безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області пропонують у кількох населених пунктах, причому кожен варіант має власні умови розміщення, повідомляє Politeka.

Актуальну інформацію про прихистки оприлюднено на сайті Допомагай.

У селищі Васильківка, що розташоване у Васильківському районі, для переселенців пропонують дві окремі кімнати у приватному будинку. Житло складається з чотирьох житлових приміщень, просторової кухні, санвузла та зручної прихожої. Оселя повністю обладнана для комфортного проживання: є газове опалення, централізоване водопостачання, газова колонка, холодильник, мікрохвильова піч, пральна машина та набір необхідних меблів.

Пропозиція орієнтована передусім на двох людей віком від 50 років, які вже мають досвід проживання у приватному секторі та вміють доглядати за будинком. Важливою умовою є спільне проживання з жінкою похилого віку, яка мешкає в цьому будинку. Від нових мешканців очікується допомога у підтриманні чистоти та порядку як у житлі, так і на присадибній ділянці, що має сад і город. Оплата стосується виключно комунальних послуг, тому для тих, хто шукає бюджетне і водночас комфортне житло, цей варіант може стати чудовим рішенням.

У селищі П’ятихатки, що знаходиться у П’ятихатському районі, є інша пропозиція. Тут у сільському будинку з вуличними зручностями та дров’яним опаленням можуть поселити одного чоловіка. Оселя підійде тим, хто звик до спокійного сільського життя, цінує тишу і відпочинок на природі.

Особливо пропозиція орієнтована на випускників інтернатів, сиріт або пенсіонерів. Для майбутнього мешканця створено всі умови: проживання повністю безоплатне, а також надаються продукти харчування, одяг і необхідні засоби для прибирання. Водночас від людини очікують допомоги у господарських справах, дотримання порядку, відповідального ставлення до дому та врівноваженого характеру. Для любителів риболовлі цей варіант може бути особливо привабливим, адже поруч є водойми.

Отже, безкоштовне житло для ВПО у Дніпропетровській області можна знайти у різних містах і селах регіону, але кожна пропозиція передбачає певні умови для майбутніх мешканців. Щоб дізнатися більше, слід звертатися до авторів оголошень.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО у Дніпропетровській області: хто може отримати та як подати заявку.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Дніпропетровській області: стало відомо, що варто зробити для отримання їжі.

Як повідомляла Politeka, Виплати для ВПО у Дніпропетровській області: українцям готують нововведення, що відомо.