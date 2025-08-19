Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области можно найти в разных городах и селах региона.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области предлагают в нескольких населенных пунктах, причем каждый вариант имеет собственные условия размещения, сообщает Politeka.

Актуальная информация о приютах обнародована на сайте Допомогай.

В поселке Васильковка, расположенном в Васильковском районе, для переселенцев предлагают две отдельные комнаты в частном доме. Жилье состоит из четырех жилых помещений, пространственной кухни, санузла и удобной передней. Дом полностью оборудован для комфортного проживания: есть газовое отопление, централизованное водоснабжение, газовая колонка, холодильник, микроволновка, стиральная машина и набор необходимой мебели.

Предложение ориентировано прежде всего на двух человек в возрасте от 50 лет, которые уже имеют опыт проживания в частном секторе и умеют ухаживать за домом. Важным условием является совместное проживание с пожилой женщиной, которая проживает в этом доме. От новых жителей ожидается помощь в поддержании чистоты и порядка как в жилище, так и на приусадебном участке, имеющем сад и огород. Оплата касается исключительно коммунальных услуг, поэтому для ищущих бюджетное и одновременно комфортное жилье этот вариант может стать отличным решением.

В поселке Пятихатки, который находится в Пятихатском районе, есть другое предложение. Здесь в деревенском доме с уличными удобствами и дровяным отоплением могут поселить одного человека. Дом подойдет тем, кто привык к спокойной деревенской жизни, ценит тишину и отдых на природе.

Особое предложение ориентировано на выпускников интернатов, сирот или пенсионеров. Для будущего жильца созданы все условия: проживание полностью бесплатное, а также предоставляются продукты питания, одежда и необходимые средства для уборки. В то же время, от человека ожидают помощи в хозяйственных делах, соблюдения порядка, ответственного отношения к дому и уравновешенного характера. Для любителей рыбалки этот вариант может быть особенно привлекательным, ведь рядом есть водоемы.

Итак, бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области можно найти в разных городах и селах региона, но каждое предложение предусматривает определенные условия для будущих жителей. Чтобы узнать больше, следует обращаться к авторам объявлений.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области: кто может получить и как подать заявку.

Также Politeka сообщала, Бесплатные продукты для пенсионеров в Днепропетровской области: стало известно, что следует сделать для получения пищи.

Как сообщала Politeka, Выплаты для ВПЛ в Днепропетровской области: украинцам готовят нововведения, что известно.